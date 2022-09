Delhi Metro Services: दिल्ली-एनसीआर की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन (Delhi Metro Yellow Line) पर ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं. इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट कर दी है. डीएमआरसी ने ट्विट कर बताया कि येलो लाइन पर सुल्तानपुर और घिटोरनी के बीच मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. डीएमआरसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेट्रो सेवाएं हुड्डा सिटी सेंटर से घिटोरनी तक और सुल्तानपुर से समयपुर बादली के बीच सामान्य रूप से चल रही है. इसके अलावा अन्य लाइन पर भी मेट्रो सेवाएं सामान्य चल रही हैं. सोमवार सुबह-सुबह मेट्रो सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - इंडिया गेट-सेंट्रल विस्टा देखने जाने वालों के लिए खुशखबरी, DMRC उपलब्ध कराएगी बस सेवा

सुल्तानपुर और घिटोरनी के बीच मेट्रो सेवाएं क्यों बाधित हुई है इसकी जानकारी डीएमआरसी ने नहीं दी है. माना जा रहा है कि कोई तकनीकी समस्या आने की वजह से मेट्रो सेवाएं बाधित हुई हैं. Also Read - दिल्ली: मेट्रो के कई स्टेशनों के परिसरों में खुल गईं शराब की दुकानें, देखें कहां-कहां मिलेंगी

Yellow Line Update

Services are not available between Sultanpur and Ghitorni.

Service available between HUDA City Centre and Ghitorni as well as Sultanpur and Samaypur Badli.

Normal services on all other lines

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) September 12, 2022