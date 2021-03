Delhi Metro Holi Timing: हर साल की तरह इस साल भी होली पर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की सेवाएं देर से शुरू होंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है. DMRC के मुताबिक होली के दिन यानी 29 मार्च को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत सभी लाइनों (रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस) पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो की सेवाएं (Delhi Metro Timing On Holi) उपलब्ध नहीं होंगी. Also Read - दिल्ली में इन 5 जगहों को माना गया है कोरोना 'सुपर स्प्रेडर', यहां जानें से बचें

दोपहर ढाई बजे के बाद पहले की तरह सभी लाइनों पर मेट्रो की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. हर साल होली पर DMRC की तरफ से यह व्यवस्था की जाती है.

Holi Update

On Holi (29th March 2021), metro services will not be available till 2:30 PM on all lines of Delhi Metro, including Rapid Metro/Airport Express Line. pic.twitter.com/rMOJrZWWbj

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 27, 2021