Delhi Metro News:दिल्‍ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए मेट्रो ट्रेनों के संचालन से जुड़ी खबर अभी सामने आई है. डीएमआरसी ने येलो लाइन पर ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार के बीच कल गुरुवार को ट्रेनें बंद रखने का फैसला किया है. इस दौरान इस दौरान हौज खास, मालवीय नगर और साकेत स्टेशन बंद रहेंगे.

There will be no service between Green Park & Qutab Minar on Yellow Line on Thursday due to pre-planned maintenance. Hauz Khas, Malviya Nagar & Saket stations will remain closed during this period: DMRC pic.twitter.com/08OaTn4aE5

— ANI (@ANI) December 29, 2021