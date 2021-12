Delhi Metro Travel Guidelines: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान किया गया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘Yellow Alert’ जारी किया है. दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ जारी (Yellow alert in delhi) होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने भी सफर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. DMRC की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस (Metro Travel Guidelines) के अनुसार, ‘कोविड-19 के नए दिशा-निर्देशों के मद्देनजर ट्रेनों के अंदर केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति होगी. किसी भी यात्री को ट्रेन में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी.Also Read - Covid Update: महाराष्ट्र के सांगली में 31 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से संक्रमित, ले चुके हैं वैक्सीन की दोनों डोज

दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गेटों की संख्या को सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा.' दिल्ली मेट्रो की तरफ से यह भी बताया गया कि अगले आदेश तक 712 मेट्रो गेट्स की जगह अब सिर्फ 444 गेट ही खुले रहेंगे.

Out of 712 metro gates, only 444 will be kept open as of now: DMRC, Delhi

