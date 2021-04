Delhi Metro Travel Guidelines During Lockdown: दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले छह दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Delhi Lockdown) लगया गया है. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी की है. DMRC की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, अब पहली मेट्रो सुबह 8 बजे मिलेगी. गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवा दो पालियों जारी रहेंगी. Also Read - Covid-19 RT-PCR Test: कोविड के लक्षण हैं, लेकिन रिपोर्ट में संक्रमण की नहीं हुई पुष्टि तो क्या करें? विशेषज्ञ ने दी यह सलाह...

पहली पाली में सुबह 8 बजे से 10 बजे और दूसी शाम पांच बजे से 7 बजे के बीच मेट्रो चलेगी. मालूम हो कि दिल्ली मेट्रो और बसों को सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चलने की इजाजत है. साथ ही इसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही सफर कर सकेंगे, Also Read - केजरीवाल की अपील का नहीं दिखा असर, दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही घरों के लिए निकले प्रवासी श्रमिक

In view of the curfew imposed in Delhi from 10 pm today till 5am on 26 April, Delhi Metro services will be available during the morning (8 AM to 10 AM) and evening (5 PM to 7 PM) peak hours across the network with a headway (frequency) of 30 minutes: Delhi Metro pic.twitter.com/UeAvywC01S Also Read - Lockdown News: क्या संपूर्ण लॉकडाउन पर होगा मंथन? देश के शीर्ष डॉक्टरों संग PM मोदी की बैठक आज

