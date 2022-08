Delhi Metro Update: एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पर सोमवार शाम को मेट्रो सेवाओं में देरी हो रही है. दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल (DMRC Update) हैंडल से ट्वीट कर बताया गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (Airport Express Line Update) पर नई दिल्ली और द्वारका सेक्टर 21 के बीच सेवाओं में देरी हो रही है. साथ ही डीएमआरसी की तरफ से अन्य लाइनों के लिए भी अपडेट जारी की गई है. DMRC ने कहा कि दूसरी सभी लाइनों पर कोई समस्या नहीं है.Also Read - Viral Video: दिल्ली मेट्रो में सीट के लिए आपस में भिड़ी दो महिलाएं, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Airport Express Line Update

Delay in services between New Delhi and Dwarka Sector 21.

Normal service on all other lines.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) August 22, 2022