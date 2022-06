Delhi Metro Latest Update: दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली मेट्रो सर्विस (Metro Rail) में सोमवार शाम तकनीकी खराबी आ गई. तकनीकी खराबी की वजह से ब्लू लाइन पर मेट्रो (Blue Line Metro) की रफ्तार धीमी हो गई. मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगने की वजह से कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई. डीएमआरसी ने ट्वीट कर कहा कि द्वारका से नोएडा और वैशाली जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो (Blue Line Metro News) में तकनीकी खराबी आई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है.Also Read - Noida Metro News: मई के अंत तक ग्रेनो वेस्ट तक होगा मेट्रो का विस्तार, Blue Line से जुड़ेगी Aqua Line

Train services between Yamuna Bank & Indraprastha station of Blue Line were affected from 06.35 PM to 8:00 PM today to undertake repair work of a broken contact wire (part of OHE) on UP Line (going towards Dwarka) due to some external object(bird) hitting OHE/pantograph of train.

मेट्रो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ स्टेशन के बीच ओएचई (ओवरहेड उपकरण) में खराबी के कारण पूरी ब्लू लाइन पर सेवाएं प्रभावित हुईं. डीएमआरसी की तरफ से बताया गया कि शाम 06.35 बजे से रात 8:00 बजे तक मेट्रो सेवा प्रभावित रहीं. एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सभी ट्रेनें सामान्य से धीमी गति से चलाई जा रही हैं. Also Read - दिल्‍ली मेट्रो की ये लाइन मेंटीनेंस के चलते रविवार को 2 घंटे तक रहेगी प्रभावित, देखें एडवाइजरी

3. A shuttle train service was provided to provide commuting of passengers between Indraprastha and Yamuna Bank stations during the affected period.

4. Normal services on the entire Blue Line from Dwarka Sec-21 to NOIDA Electronic City/Vaishali was resumed from 8:00 PM onwards.

