Beating Retreat Ceremony: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) को खत्म कर दिया गया. वीकेंड पाबंदियां खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने भी नियमित सेवाएं बहाल करने की घोषणा कर दी. सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मद्देनजर शनिवार से Weekend पर मेट्रो (Delhi Metro) सेवाओं को नियमित समय के अनुसार फिर से शुरू किया जाएगा. हालांकि 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट (Beating Retreat Ceremony) कार्यक्रम के चलते येलो लाइन (Yellow Line) पर सेवाओं में मामूली बदलाव किए गए हैं.Also Read - दिल्लीवालों के लिए FIR करना हुआ आसान, अब घर बैठे कर सकते हैं चोरी और सेंधमारी की शिकायत, जानें कैसे?

DMRC की तरफ से जारी गाइडलाइंस (DMRC Guidelines) के अनुसार, ‘येलो लाइन यानी लाइन 2 (हुडा सिटी सेंटर – समयपुर बादली) के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं दोपहर 02.00 बजे से शाम 06.30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी. Also Read - Republic Day Parade 2022: High Tech सुरक्षा के घेरे में दिल्ली | ज़मीन से आसमान तक रखी जा रही नजर

In view of the latest guidelines issued by the Govt. for the containment of Covid-19 in NCT Delhi, Metro services on weekends (Sat/Sun) will be again resume as per routine weekend time table on all Lines starting tomorrow i.e, 29th January 2022. Read more https://t.co/TLMxuFcwXc

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) January 28, 2022