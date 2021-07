दिल्‍ली मेट्रो के 7 स्‍टेशनों (Delhi Metro stations) पर कल सोमवार को कड़ी चौकसी रहेगी और जरूरत पड़ने पर इन्‍हें बंद किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को सात मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर बंद करने के लिए लिखा है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मानसून सत्र के दौरान किसानों (farmers’ protest) के संसद के घेराव (protest near Parliament) के मद्देनज़र दिल्‍ली मेट्रो को इस संबंध में एडवाइजरी भेजी है.Also Read - किसान आंदोलन को नई दिशा देने के लिए बनेगी नई रणनीति, गाजीपुर बॉर्डर पर...

Delhi Police writes to Delhi Metro to keep extra vigil at seven metro stations & close them if needed, in view of farmers’ protest near Parliament tomorrow

— ANI (@ANI) July 18, 2021