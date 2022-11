Delhi Metro की 8 कोच वाली Tarins रेड लाइन पर दिल्ली- गाजियाबाद के इन स्टेशनों के बीच शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने आज मंगलवार को अपने पुराने कॉरिडोर रेड लाइन पर यात्री वहन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए छह कोच वाली ट्रेनों के मौजूदा बेड़े से परिवर्तित आठ-कोच वाली (8-coach trains) दो ट्रेनों की शुरुआत की.

रेड लाइन दिल्ली में रिठाला और गाजियाबाद में शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) (Rithala to Shaheed Sthal New Bus Adda) को जोड़ती है.

दिल्ली मेट्रो ने एक बयान में कहा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज से अपनी पहली आठ कोच वाली दो ट्रेनों की शुरुआत की, जिन्हें रेड लाइन (लाइन -1 – रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक) पर यात्री सेवाओं के लिए 39 छह-कोच वाली ट्रेनों के मौजूदा बेड़े से परिवर्तित कर बनाया गया है.