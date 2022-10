दिल्ली की आप सरकार के मंत्री (Delhi Minister) राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) ने अंततः आज रविवार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया (Delhi Minister Rajendra Pal Gautam resigns) है. उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेते देखा गया, जहां लोगों ने कई हिंदू देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ ली थी.Also Read - सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश के मामले में की पूछताछ

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने धर्मांतरण कार्यक्रम में उपस्थिति के कारण आलोचना का सामना करने के बाद पद से इस्तीफा दिया है. Also Read - दिल्ली: नरेला में 8 साल की लड़की की हत्या का आरोपी पड़ोसी युवक अरेस्ट

बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक ‘धर्मांतरण कार्यक्रम’ में कथित तौर पर शामिल होने से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद वह शुक्रवार को विवाद में घिर गए थे. Also Read - 'आदिपुरुष' के खिलाफ शिकायत लेकर कोर्ट पहुंचा शख्स, याचिका में लगाए मेकर्स पर कई आरोप

AAP Minister Rajendra Pal Gautam who was spotted participating at an event, where people took an oath boycotting several Hindu Gods, resigns

(File picture of minister) pic.twitter.com/aezloNyIN6

— ANI (@ANI) October 9, 2022