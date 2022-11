दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, कोर्ट ने जेल में इस सुविधा की मांग वाली याचिका ठुकराई

Delhi, Satyendar Jain: बीते दिनों से वायरल हो रहे विवादित वीडियो के बीच सुर्ख़ियों में चल रहे दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को आज शनिवार को कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी.

आज ही दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो शनिवार को सामने आया, जिसमें वह जेल की अपनी कोठरी के अंदर तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते दिख रहे हैं.

बता दें कि दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में 31 मई से जेल में हैं. खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहे ईडी ने एक अदालत में दावा किया था कि उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर विशेष सुविधा मिल रही है. उसने साथ ही, दावे की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया था.