दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरेस्ट दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी की हिरासत कोर्ट ने और बढ़ा दी है.प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 13 जून तक और हिरासत मिली है. अब ईडी सत्येंद्र जैन से ममाले में और पूछताछ कर सकेगी.

Enforcement Directorate gets further custody of Delhi Health Minister Satyendar Jain till June 13, in an alleged money laundering case

Jain has filed a bail application through his lawyer in court.

