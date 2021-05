Delhi, Radha Soami Beas, Coronavirus, Covid Care Centre, Covid-19, yoga, meditation, News: दिल्ली के छतरपुर ( Chhatarpur) इलाके में राधा स्वामी ब्यास (Radha Soami Beas) परिसर में स्‍थापित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ( Sardar Patel Covid Care Centre) में हर रोज COVID19 मरीज सुबह के योग और ध्यान सत्र ( Morning yoga and meditation) में भाग लेते हैं. यहां इसके बाद ITBP के स्ट्रेस काउंसिलर (Stress Counsellors) वार्डों का दौर करते हैं और उन्‍हें सलाह देते हैं. इससे मरीजों को बीमारी से उबरने काफी कुछ मदद मिल रही है. ऐसा कुछ चल रहा है देश की राजधानी में स्‍थापित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटकोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए. Also Read - Corona Mai Ki Puja: लो भाई! कोविड बन गया 'कोरोना माई', शुरू हुई पूजा, घंटों लंबी कतारों में इंतजार कर रहीं महिलाएं

बता दें कि कि छतरपुर इलाके में 26 अप्रैल से शुरू हुए 500 बेड (बिस्तर) वाले 'सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर' (एसपीसीसीसी) में बीते बुधवार को मिली जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस के करीब 357 मरीज हैं और अब यहां परिस्थितियां काफी हद तक ठीक हो गई हैं. पीपीई किट पहने ये 'स्ट्रेस काउंसलर' (तनाव दूर करने वाले परामर्शदाता) पूरे परिसर का मुआयना करते हैं और सुबह मरीजों से बात करते हैं.

दक्षिण दिल्ली में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा संचालित कोविड-19 केंद्र में मरीजों तथा उनके तीमारदारों का तनाव दूर करने के लिए वहां कम से कम 30 परामर्शदाता (स्ट्रेस काउंसलर) नियुक्त किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही यहां अब मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन उपलब्ध है.

Morning yoga and meditation sessions followed by round of wards by Stress Counsellors of ITBP at Sardar Patel Covid Care Centre, Radha Soami Beas, Chhatarpur, New Delhi. pic.twitter.com/FfUdUtK3oc

सीमा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आईटीबीपी संभवत: एकमात्र सुरक्षा बल है, जिसके पास उसके अपने परामर्शदाता हैं. ये परामर्शदाता राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु से प्रशिक्षित हैं. ये परामर्शदाता नियमित रूप पर जवानों से बात करते हैं, लेकिन अब उन्हें एसपीसीसीसी में मरीजों और उनके तीमारदारों का तनाव तथा घबराहट दूर करने के लिए तैनात किया गया है.

अधिकारी ने कहा, कुछ बुजुर्ग या कमजोर मरीजों को केंद्र में तीमारदार रखने की अनुमति दी गयी है. ये परामर्शदाता उनसे हर विषय पर बात करते हैं… खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए कसरत करने, दिमाग से डर को कैसे दूर रखें, घबराहट, बेचैनी और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है, जैसे विषयों पर बात करते हैं. उन्होंने बताया कि कुछ निश्चित दिन के अंतराल पर योग प्रशिक्षक एक बड़े से हॉल में मरीजों को योग भी कराते हैं.

One of worst of SPO2- fluctuating from 50 to 55 saturation while admitted at Sardar Patel CCC, Radha Soami Beas, Chhatarpur, New Delhi, this 23 years old now recovered post antiviral treatment with discharge saturation of SPO2- 96 on room air. pic.twitter.com/29bhTo8dYx

— ITBP (@ITBP_official) May 16, 2021