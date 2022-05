Delhi Mundka FIRE Update: पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में शुक्रवार की रात भीषण अग्निकांड में 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोगों के अबतक लापता होने की खबर मिल रही है. घटना में अबतक 12 अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना मुंडका के पिलर नंबर 545 के पास के एक इमारत में, जिसे इलेक्ट्रिक सामानों का गोदाम कहा जा रहा है, उसमें घटित हुई है. इस घटना ने उपहार सिनेमा में लगी आग की घटना की याद दिला दी. इस दर्दनाक मे कई और लोगों के भी मारे जाने की आशंका है. एनडीआरएफ अपना रेस्क्यू अभियान चला रही है, जिसमें कई मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.Also Read - दिल्ली मुंडका अग्निकांड: आग में जलकर खाक हो गईं 27 जिंदगियां, जानें 13 घंटे में कब और कैसे बदल गई पूरी तस्वीर

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अबतक उन्होंने 27 शव बरामद किए हैं, जबकि तलाशी और बचाव अभियान जारी है. विभाग ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इमारत के अंदर कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है. मिली जानकारी के मुताबिक, 12 से अधिक लोग आग में झुलस गए हैं और उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है.

दिल्ली बाहरी जिला के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. दिल्ली पुलिस ने कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में लिया है. इमारत के मालिक की पहचान मनीश लकड़ा के रूप में हुई है और वह फिलहाल फरार है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा:

Delhi | 27 people have died & 12 are injured. We’ll take help of the forensic team to identify the bodies. FIR has been registered. We’ve detained company owners. There are chances that more bodies may be recovered as rescue op is yet to be completed: S Sharma,DCP, Outer district pic.twitter.com/G3PwUa74zl

— ANI (@ANI) May 13, 2022