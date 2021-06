Delhi Municipal Corporation Elections: दिल्ली में नगर निगम चुनावों (Municipal Corporation Elections) के लिए भाजपा (BJP) ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (BJP State President) ने दिल्ली नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Elections)के लिए मेयर और डिप्टी मेयर (Mayor Deputy Mayor) पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है. साथ ही नगर निकायों में स्थायी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नामों की भी घोषणा की गई है. Also Read - देश 1970 में चेचक से, 2011 में पोलियो से मुक्त हो गया था, पीएम की टीकाकरण पर टिप्पणी वैज्ञानिकों का अपमान: कांग्रेस

भाजपा की तरफ से जारी सूची के अनुसार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर पद के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर के लिए अर्चना दिलीप सिंह के नाम का ऐलान किया गया है. वहीं, दक्षिणी दिल्ली के लिए मेयर पद के लिए मुकेश सूर्यान, डिप्टी मेयर के लिए पवन शर्मा और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर पद पर श्याम सुंदर अग्रवाल और डिप्टी मेयर पद के लिए किरण वैद को उम्मीदवार बनाया गया है.

Delhi BJP president Adesh Gupta announces candidates for mayor, deputy mayor for municipal elections in Delhi. Also Read - महुआ मोइत्रा की चुनौती- अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर मुकदमा करें राज्यपाल धनखड़, कोर्ट जाएं

Names for the post of chairman and vice-chairman of standing committees in the civic bodies were also announced. pic.twitter.com/rEbp2HzDF2

— ANI (@ANI) June 8, 2021