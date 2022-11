Delhi-NCR Air Pollution: दीपावली के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है. मंगलवार को ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक डार्क रेड जोन 402 में दर्ज किया गया, तो वहीं बुधवार को बढ़कर 406 तक पहुंच गया है. नोएडा का एक्यूआई 398 पहुंच गया है. ग्रेटर नोएडा जहां देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की संख्या में तीसरे स्थान पर था तो वहीं, नोएडा पांचवे स्थान पर रहा.Also Read - Delhi Pollution 2022: दिल्ली पर छाई काली धुंध की चादर, प्रदूषित हवाओं ने AQI को पहुंचाया 450 के पार | Watch Video

दिल्ली-नोएडा में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. बुधवा को एक्यूआई इस तरह रहा- Also Read - दिल्ली में प्रदूषण पर भड़के पर्यावरणविद, कहा- सालभर कोई कोशिश नहीं, मौसमी कार्रवाई पर जोर है

Air quality continues to dip in Delhi-NCR

Air Quality Index (AQI) presently at 406 in Noida (UP) in ‘Severe’ category, 346 in Gurugram (Haryana) in ‘Very Poor’ category & 350 near Delhi Airport T3 in ‘Very Poor’ category

Delhi’s overall AQI currently at 354 (Very Poor category) pic.twitter.com/O9wGblAYqx

— ANI (@ANI) November 2, 2022