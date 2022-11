प्रदूषित धुंध ने दिल्ली NCR के बाजारों की रौनक पर भी डाला असर, 'सीजन' में ग्राहकों की घटती संख्या से व्यापारी परेशान

प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप का असर दिल्ली के बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं. दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में घटती भीड़ को देखते हुए व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने पीएम मोदी को पत्र लिख इस मुद्दे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी सरकार के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने की अपील की है. संगठन का कहना है कि अगर सरकार कहेगी तो व्यापारी बाजारों को अलग-अलग समय खोलने के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि शादियों का सीजन शुरू हो रहा है लेकिन प्रदूषण के डर से लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है. इसकी खबरें टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए हर इंसान तक पहुंच रही है. अब अधिकतर लोग खरीदारी के लिए बाजारों में आने से परहेज कर रहे हैं. संगठन का कहना है कि जहां रोजाना एनसीआर से 3 से 4 लाख लोग खरीददारी के लिए दिल्ली आते थे, प्रदूषण के कारण इनकी संख्या घटकर 1 लाख रह गई है.