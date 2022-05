दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल (Delhi NCR Rain) गया. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान से लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली है. बारिश और आंधी-तूफान के अलावा कई स्थानों पर ओले गिरने की भी खबरें हैं. मौसम विभाग ने आज गरज के साथ हल्की से मध्यम-तीव्रता वाली बारिश और 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी भी की थी.Also Read - Weather Forecast: हीटवेव से लोगों को मिलेगी राहत, उत्तर से दक्षिण तक होगी बारिश

#WATCH | Delhi: Heavy rain lashes various parts of the national capital.

Also Read - Weather Forecast: दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बढ़ेगी गर्मी, देश में समय से पहले आएगा मॉनसून

#WATCH | Delhi gets a relief from scorching heat with a heavy downpour & thunderstorm. Visuals from National Media Centre. pic.twitter.com/7ZZuf05GMg

