Delhi Weather Forecast, AQI Latest Update Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब स्थिति या फिर कहें ‘गंभीर’ स्थिति पहुंचने लगी है. आज रविवार को SAFAR यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने ये जानकारी दी. इसने बताया कि शहर में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 430 दर्ज किया गया है जो कि गंभीर श्रेणी में आता है. इससे दो दिन पहले ही एक्यूआई 400 के गंभीर स्तर को पार करने के बाद बीते शनिवार को मामूली सुधार के साथ 398 पर पहुंच गया था. हाालंकि ये भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है.Also Read - Punjab News: 94 की उम्र और फिर चुनावी मैदान में उतरे SAD चीफ प्रकाश सिंह बादल, 1947 बने थे देश के सबसे युवा सरपंच | पढ़िए पूरी प्रोफाइल

तब वायु गुणवत्ता और मौसम बुलेटिन ने कहा, ‘हवा की गुणवत्ता में और सुधार होने की संभावना है लेकिन 26 दिसंबर को ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रहेगी. 27 दिसंबर से हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार होने की संभावना है, जिससे एक्यूआई इस श्रेणी से निकलकर ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच जाएगा.’ इसी तरह पीएम10 और पीएम2.5 प्रदूषकों का स्तर क्रमश: ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. Also Read - Delhi News: दिल्ली की तिहाड़ जेल में पांच कैदियों की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश

Delhi's air quality deteriorates to the 'severe' category, with the city recording an overall Air Quality Index (AQI) of 430, according to SAFAR-India

Visuals from near India Gate & Akbar Road pic.twitter.com/IOVleg39v4

— ANI (@ANI) December 26, 2021