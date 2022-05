Delhi Weather: दिनभर की भीषण गर्मी के बाद दिल्ली-एनसीआर में सोमवार की शाम तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने आफत मचा दिया है. बारिश की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई. 100 किलोमीटर से अधिक की तेज रफ्तार से चली आंधी के कारण जामा मस्जिद इलाके के एक 50 वर्षीय व्यक्ति की बालकनी का छज्जा गिरने से मौत हो गई. साथ ही नॉर्थ दिल्ली इलाके में भी एक 65 वर्षीय व्यक्ति की बारिश के कारण मौत की खबर है. इसके अलावा दिल्ली के कबूतर मार्केट में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से एक गाड़ी में एक परिवार के तीन सदस्य फंस गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था. परिवार को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया.Also Read - दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर! ट्रैफिक जाम से जल्द मिलने वाला है छुटकारा; जानें क्या चल रही है तैयारी

दिल्ली में चली तेज आंधी के कारण करीब 300 पेड़ गिरने की खबर सामने आई है, वहीं कई जगहों पर आंधी के कारण काफी नुकसान हुआ है. आंधी के कारण दिल्ली में देर शाम तक सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही, बदरपुर, कापसहेड़ा बॉर्डर, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डरों पर वाहनों की कतारें लग गईं, तो वहीं मथुरा रोड, बारापुला व बाहरी रिंग रोड समेत प्रमुख मार्गों पर भी घंटों जाम लगा रहा. बारिश की वजह से जगह-जगह जलभराव हो गया है और कई बड़े पेड़ टूटे पड़े हैं, जिससे सड़कों पर यातायात प्रभावित है. बिजली के पोल और तार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं. Also Read - हीट वेव से जलती रही दिल्ली-मौसम विभाग ने पेश किया आंकड़ा-बस 13 दिन ही तो रही ज्यादा गर्मी, जानिए

#WATCH | Delhi: Several trees got uprooted after heavy rain hit the national capital earlier today. BJP MP Maneka Gandhi removed trees barricading the Jantar Mantar road. pic.twitter.com/rbjtri1yfq

— ANI (@ANI) May 30, 2022