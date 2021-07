Delhi-NCR Weather Latest Update Today: भीषण गर्मी से आखिरकार दिल्ली-एनसीआर को राहत मिल गई है. दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज मंगलवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है. राष्ट्रीय राजधानी में अच्छी बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया. साउथ दिल्ली के सोम विहार इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर काफी पानी भर गया.Also Read - Weather Forecast Today IMD: फिर गलत साबित हुई मानसून को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी, दिल्ली सहित उत्तर भारत में क्यों नहीं हो रही बारिश

यहां स्थानीय बच्चों पर सड़कों आ गए और बारिश के पानी में खेलने लगे. बच्चे बारिश की खुशी में सड़क पर डांस करने लगे. एएनआई एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बच्चों को सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच पानी में खेलते और नाचते हुए देखा जा सकता है. करीब दर्जनभर बच्चे सड़क पर बारिश के पानी में खेल रहे हैं.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | Children playing in rainwater at Som Vihar in the South Delhi area, while commuters make their way through a waterlogged road after a downpour. pic.twitter.com/5zlkFrHKiS

