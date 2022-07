Delhi Rains: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज दोपहर हुई झमाझम बारिश (Delhi NCR Weather Update) से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग (IMD Delhi Weather Forecast) ने इससे पहले दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था. विभाग ने शहर में अगले तीन दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार जताए थे.Also Read - Weather Forecast: दिल्ली में येलो-उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी, यूपी-बिहार में भी जमकर बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का ताजा हाल

#WATCH | Delhi gets relief from heat & humidity as rain lashes the national capital.

Visuals from Firozeshah road pic.twitter.com/CAzCcSH4i2

— ANI (@ANI) July 20, 2022