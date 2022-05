Delhi NCR Weather Update Today: गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर वासियों को आज राहत मिली है, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश देखी जा रही है. हालांकि तापमान में गिरावट का सिलसिला रविवार से ही शुरू हो गया है. राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. बताते चलें कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.Also Read - मौसम अपडेट: जल्द बढ़ेगी बारिश, लेकिन अभी Heatwave से करना होगा मुकाबला | Watch Video

मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमश: 27 और 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, IMD के मुताबिक रविवार को सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 77 फीसदी से 29 फीसदी के बीच रहा जबकि रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी.

दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार खराब मौसम के चलते कुछ उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है. एयरपोर्ट ने यात्रियों से संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहने की नसीहत दी है.

