देश की राजधानी दिल्ली में अब मुफ्त बिजली (Delhi Free Electricity) के नियम में बदलाव आने जा रहा है. दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग (Delhi New Electricity Policy) करेंगे. केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिये गए फैसलों की जानकारी दी.Also Read - अच्छी खबर! दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी मुफ्त मिलेगा बस पास; जानें किन-किन को होगा फायदा

From October 1, Delhi govt to provide electricity subsidy to only those who ask for it. We will give options to people whether or not they need electricity subsidy, announces Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tv5y5KLKNz

— ANI (@ANI) May 5, 2022