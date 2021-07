Delhi News: दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर इलाके में एक झगड़े के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के दो डॉक्टरों समेत चार लोग जख्मी हो गए. पुलिस ने आज गुरुवार को बताया कि घटना बुधवार को हुई. पुलिस के मुताबिक एम्स के कुछ डॉक्टर गौतम नगर में भगत सिंह वर्मा पराठे वाले के यहां गए और वहां पर कथित रूप से शराब पी ली. दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया, ‘दुकानदार और डॉक्टरों के बीच तीखी बहस हो गई, इसके बाद दोनों पक्षों ने कथित रूप से एक दूसरे पर हमला कर दिया.’ Also Read - Goddess Yoga Pose On Bar Table: बार टेबल पर शराब की खाली बोतलों पर महिला ने बनाया गजब का बैलेंस, देख सिर चकरा जाएगा

पुलिस ने बताया कि दो डॉक्टर और दुकानदार भगत सिंह वर्मा और उनका बेटा अभिषेक को घटना में चोटें आई हैं. डीसीपी ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि डॉक्टर पहले भी दुकान पर गए थे. मामले की और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. वहीं घटनाक्रम से जुड़ा करीब एक मिनट का सीसीटीवी फुटेज न्यूज एजेंसी एएनआई से जारी किया है. वीडियो में दोनों पक्षों कथित तौर पर झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Bike Hit Car: टशन में चला रहा था बाइक, रेड लाइट पर खड़ी कार में पीछे से मारी जोरदार टक्कर | देखें Viral Video

दो पक्षों के बीच झगड़े में घायल हुए एक डॉक्टर सतीश ने कहा कि वहां पराठा विक्रेता गाली-गलौज करने लगा. बहस हुई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया. झगड़ा बढ़ गया और करीब तीस लोग लोहे की रॉड के साथ वहां आए. अगर पुलिस कहती है कि हमने शराब पी थी तो उनसे सबूत मांगे जाएं. Also Read - Python Snake: 10 फीट लंबा सांप, गांव वालों ने मिलकर ऐसे किया रेस्क्यू, देखें Video

वहीं भगत शर्मा ने कहा कि मैं रात के समय अपनी दुकान पर था और थोड़ी शराब पी रखी थी. तीन डॉक्टर वहां आए. डॉक्टर सतीश मुझसे कुछ परेशान लग रहे थे. उन्होंने मुझे गालियां दी और हमला कर दिया. मैंने इसकी प्रतिक्रिया दी. दूसरे डॉक्टरों ने भी मुझे पीटा. मैंने किसी तरह अपने बेटे को अवाज दी, जब वो वहां पहुंचा तो डॉक्टर सतीश ने उसे धक्का दे दिया. वो नशे में थे. (एजेंसी इनपुट्स)

यहां देखें सीसीटीवी फुटेज-

#WATCH | CCTV visuals of a brawl between three doctors and a paratha-seller in Delhi's Gautam Nagar area yesterday. Police say that two doctors and the shopkeeper and his son sustained injuries in the brawl. pic.twitter.com/udbTRowB3H

— ANI (@ANI) July 1, 2021