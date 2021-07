Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दंपत्ति मकान का किराया नहीं दे सका तो बूढ़ी मकान मालकिन की हत्या कर दी और शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए. दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों को पैसे नहीं चुका पाने पर बूढ़ी महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.Also Read - Delhi News: अमेरिकी वित्त मंत्रालय का अधिकारी बनकर हो रही थी हाई प्रोफाइल ठगी, लाखों बनाए; 19 गिरफ्तार

इस हत्याकांड में गिरफ्तार महिला ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है. उसने कहा, ‘मैंने किसी की हत्या नहीं की है. बल्कि बूढ़ी महिला मकान मालकिन की हत्या के बाद पति ने मुझे भी मारने की कोशिश की. वो मेरी बेटी को भी मारना चाहता था. वो कई बार मुझपर जानलेवा हमला कर चुका है.’ Also Read - UP News: बड़े भाई की गर्लफ्रेंड पर मिट्टी का तेल डालकर लगा दी आग, दोनों के रिलेशनशिप से नाराज था आरोपी

घटनाक्रम के संबंध में द्वारका के डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि तीन जुलाई को एक बूढ़ी महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई है. बाद में हमने उनके पड़ोसियों के लापता होने के बाद अपहरण का मामला दर्ज किया. आरोपी किराए के घर में रहते थे. सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने महिला की हत्या और नजफगढ़ में शव को ठिकाने लगाने की बात कबूली. Also Read - Delhi News: दिल्ली के इन 26 लोगों ने 1,250 अमेरिकी नागरिकों को ठग लिया, करोड़ों रुपए बनाए

डीसीपी संतोष कुमार ने कहा कि मामले में जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

Delhi | A couple arrested for allegedly murdering old woman & chopping her body in pieces after they were unable to repay her money.

"I haven't killed anyone. After killing her, he (husband) tried to kill me & my daughter. He's assaulted me several times," says the accused wife pic.twitter.com/2vEfGc3vI9

— ANI (@ANI) July 14, 2021