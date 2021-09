Delhi News: दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से इस साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर लालबाग के राजा का दरबार नहीं सजेगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार, DDMA ने कहा है कि COVID-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी, डीडीएमए ने लोगों को घर पर इस त्योहार मनाने की सलाह दी है.Also Read - Delhi College Reopen: दिल्ली में 15 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने जारी की है Guidelines

इससे पहले दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में गणेश पूजा के लिए पंडाल लगाने वाली समितियों ने भी इस साल पंडाल न लगाने का निर्णय लिया है. हालांकि दिल्ली में कुछ ही जगहों पर पूजा का आयोजन होगा. लेकिन, उसमें सिर्फ लोग नहीं, समिति के सदस्य ही हिस्सा ले सकेंगे. Also Read - Ganpati Sthapana 2021 Shubh Muhurat: 10 सितंबर से शुरू हो रहा है गणेश उत्सव, इस शुभ मुहूर्त पर करें घर पर गणपति की स्थापना, जानें विसर्जन का समय और मंत्र

Delhi Disaster Management Authority (DDMA) says Ganesh Chaturthi celebrations will not be allowed at public places in the national capital in view of COVID-19; advises people to celebrate the festival at home pic.twitter.com/94gOpKybAw

— ANI (@ANI) September 8, 2021