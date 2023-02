Delhi News: लड़की इंटीरियर डिजाइनर बनकर सोशल मीडिया पर लड़कियों का कर रहा यौन उत्पीड़न था, ऐसे हुआ अरेस्ट

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 32 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर (32 year old interior designer) को सोशल मीडिया (social media) पर युवा लड़कियों का पीछा करने और उनका यौन उत्पीड़न (stalking & sexually harassing) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. लड़कों को फंसाने और उनसे उनकी गर्लफ्रेंड की निजी तस्वीरें और वीडियो प्राप्त करने के लिए आरोपी ने खुद को युवा महिला बताकर कई फर्जी प्रोफाइल बनाए

दिल्ली पुलिस ने बताया, 32 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर लड़की बनकर सोशल मीडिया पर युवा लड़कों से दोस्ती करता और उनकी गर्ल के वीडियो और फोटोज हासिल करता था. इसके बाद लड़कों की गर्लफ्रेंड को भेजकर उनका यौन शोषण करता था.