Delhi News: आर्थिक तंगी से परेशान शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की, फिर अपने हाथ की नश काट ली

दिल्ली के विपिन गार्डन में भारी नुकशान के चलते एक शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों समेत तीन मर्डर करने के बाद अपनी जान देने का प्रयास किया

फोटो प्रतीकात्मक

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi News) में एक शख्स ने आर्थिक तंगी (huge financial loss) चलते खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या (Man Killed his wife and Two Sons) कर अपने हाथ की नाश काट ली है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो ये घटना सामने आई. राजेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर अपना हाथ काट ली. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है. गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है.

द्वारका के DCP एम. हर्षवर्धन ने कहा, दिल्ली के विपिन गार्डन में 38 वर्षीय राजेश (38 year-old man Rajesh ) ने अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने अपनी कलाई पर गहरी चोट पहुंचाई और उनका इलाज चल रहा है. उसने अपने दोस्तों को अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया था. मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

इसके बाद उसके दोस्तों ने राजेश के भाई को बताया। उसके भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो ये घटना सामने आई। हमने मोहन गार्डन थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज़ कर लिया है। मामले में विस्तृत जांच जारी है: एम. हर्षवर्धन, DCP द्वारका, दिल्ली — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2023

डीसीपी ने कहा, राजेश ने सुबह अपने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर अपनी आर्थिक दिक्कतों के बारे में बताया था. इसके बाद उसके दोस्तों ने राजेश के भाई को बताया. उसके भाई ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो ये घटना सामने आई. हमने मोहन गार्डन थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज़ कर लिया है. मामले में विस्तृत जांच जारी है.

द्वारका के डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा, राजेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर अपना हाथ काट लिया था. जब पुलिस वहां पहुंची तो वो जिंदा था, पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. उसका इलाज जारी है. राजेश ने सुबह अपने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर अपनी आर्थिक दिक्कतों के बारे में बताया था. (ANI)

