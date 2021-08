Delhi News: दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर लगाया जा रहा है. हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है. 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जा रहे स्मॉग टॉवर का काम लगभग पूरा हो चुका है. 23 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे. प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज गुरुवार को इसकी जानकारी दी.Also Read - 1000 Low-Floor Buse Purchase: MHA ने CBI से प्राथमिक जांच की सिफारिश की, क्‍या Delhi Govt की बढ़ेंगी मुश्‍किलें?

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है. दिल्ली देश का एकलौता ऐसा शहर है जहां स्मॉग टावर लगाया जा रहा है. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अनुमान है कि स्मॉग टावर प्रति सेकंड एक हजार घन मीटर हवा को साफ करेगा. 23 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में स्थापित इस स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे. Also Read - मंगलवार को उत्तराखंड जाएंगे अरविंद केजरीवाल, सीएम चेहरे का कर सकते हैं ऐलान

उन्होंने कहा कि बाद में विशेषज्ञ इसके परिणामों का अध्ययन करेंगे. स्मॉग टावर ऊपर से प्रदूषित हवा को खींचेगा और हवा को शुद्ध कर 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ेगा. स्मॉग टावर को बनाने में डीपीसीसी के साथ आईआईटी मुम्बई, एनबीसीसी और टाटा प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से काम किया. यह पहला पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो दिल्ली में इस तरह के और भी स्मॉग टावर लगाए जाएंगे. Also Read - अरविंद केजरीवाल ने कहा- दिल्ली को ओलम्पिक की मेजबानी लायक बनाएंगे, स्कूलों में 'देशभक्ति' का पाठ भी पढ़ाएंगे

