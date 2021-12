Delhi News Today: दिल्ली में आज गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि हादसा आरके पुरम में हयात होटल के करीब हुआ जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर जा गिरा. घटना के वक्त कार में तीन लोग सवार थे. इनमें इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई जबकि बच्चे की जान बच गई. दिल्ली पुलिस ने बताया कि ट्रक पलटने की वजह से कार में सवार छह साल के बच्चे की जान बच गई है, जबकि उसके माता-पिता के मौत हो गई.Also Read - Naag Nagin Love Video: एक-दूसरे को प्रेम करते हुए कैमरे में कैद हुए नाग-नागिन, तभी जो हुआ हिला देगा | देखिए वीडियो

Delhi: 3 injured after a truck overturned on a car near Hyatt Hotel in RK Puram

We received a call regarding the accident & fire. We reached the spot & found that a truck overturned on a car. We rescued 3 ppl from the car: Vinay Kumar, Station Officer Bhikaiji Cama fire station pic.twitter.com/nPkDHQKkXv

— ANI (@ANI) December 8, 2021