Delhi News: सरकार के दावों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी (Yamuna river) साफ नहीं हो सकी है. प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है. इस बीच नदी में जहरीले झाग की मोटी परतें तैरती हुई दिखी हैं, आज शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो कालिंदी कुंज का है, जिसमें नदी के बड़े हिस्से में जहरीले झाग (Toxic foam) को पानी के ऊपर देखा जा सकता है.

वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल यमुना में प्रदूषण का स्तर और खराब हो गया है. यमुना बिना घुली ऑक्सीजन के नोएडा में प्रवेश करती है और उच्च स्तर के प्रदूषण के साथ शहर से बाहर निकल जाती है. यूपीपीसीबी की रिपोर्ट में औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कठोर धातुओं की मात्रा, पारा, आर्सेनिक, सीसा, आदि के आंकड़ों का उल्लेख नहीं है.

#WATCH Toxic foam continues to float in Yamuna river in Delhi's Kalindi Kunj area pic.twitter.com/huihtiyiyD

— ANI (@ANI) July 24, 2021