Delhi News Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के संबंध में आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हमने मेडिकल और पैरमेडिकल स्टाफ (Medical and Paramedical Staff in Delhi) की कमी देखी. इसे देखते हुए सरकार ने भविष्य को लेकर कुछ तैयारियां शुरू की हैं.

AAP प्रमुख ने आगे कहा कि सरकार ने 5,000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की एक बहुत महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई है. 5,000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी. आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी. दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये 5,000 हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे. 17 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और 28 जून से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी. इसके लिए 12वीं कक्षा पास लोग योग्य हैं. इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.

