Delhi News Updates in Hindi: कोरोना वायरस की दूसरी लहर (COVID Second Wave in Delhi) में संक्रमित मरीजों के परिजनों ने मदद के लिए सोशल मीडिया (Social Media- Twitter, Facebook etc.) का सहारा लिया. सोशल मीडिया पर अपनों के लिए मदद मांग रही महिलाओं को कुछ मनचले उनके नंबर पर अश्लील मैसेज कर रहे हैं. इन घटनाओं के खिलाफ और इन्हें रोकने के मकसद से दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) आगे आई है. Also Read - फेसबूक ने घंटो तक बंद रखा पीएम मोदी के इस्तीफे संबंधी हैशटैग, बाद में कहा- गलती हो गई

तमाम महिलाएं ट्विटर, फेसबुक और अन्य माध्यमों से अपने परिजनों के लिए मदद मांग रही थीं, जिसके लिए उन्होंने अपने नंबर भी साझा किए. अब इन्हीं फोन नंबरों पर मनचलों ने महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं महिलाओं को लोग अश्लील मैसेज भी कर रहे हैं. Also Read - Facebook Data Leak पर CERT ने भारतीय यूजर्स के लिए जारी की Advisory, दी यह सलाह

कुछ महिलाओं की शिकायत सामने आने पर दिल्ली महिला आयोग सतर्क हो गई है. इसके बाद आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (DCW Chief Swati Maliwal) ने जानकारी साझा कर कहा है कि पूरे देश ने और दिल्ली ने अब तक कोरोना से एक मुश्किल जंग लड़ी है, लेकिन इस आपदा में भी कुछ मनचले मौके का फायदा उठा रहे हैं. Also Read - Maharashtra और Delhi का COVID-19 से बुरा हाल, 20% के करीब पहुंची संक्रमण की दर, महाराष्ट्र में 400 की मौत

उन्होंने कहा, ‘पूरे देश ने और दिल्ली ने अबतक कोरोना से एक मुश्किल जंग लड़ी है. इस आपदा में भी कुछ मनचले मौके का फायदा उठा रहे हैं और ट्विटर पर अस्पताल, दवाई इत्यादि की रिक्वेस्ट करने वाली महिलाओं के नम्बर पर अश्लील मैसेज और कॉल कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा कि यदि आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी इस तरह की कोई बदतमीजी हुई है तो दिल्ली महिला आयोग को livingpositive@gmail.com पर ईमेल कर शिकायत करें. ऐसे लफंगों को छोड़ा नहीं जाएगा. (एजेंसी इनपुट्स)