Delhi Night Curfew Latest Update: दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के कम होते मामलों के बीच पाबंदियों में कई ढील दी जा चुकी है. रोजोना दर्ज किये जाने वाले मामलों में आ रही गिरावट के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) हटाने की मांग भी चल रही है. इन सबके बीच 4 फरवरी (शुक्रवार) को LG अनिल बैजल (LG Anil Baijal) की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की वर्चुअल बैठक होगी. DDMA की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी मौजूद रहेंगे. शुक्रवार को होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और स्कूलों (Delhi School reopening News) को खोले जाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है.Also Read - मुंबई, पुणे, समेत महाराष्ट्र के 11 जिलों में पाबंदियों में ढील, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर; Night Curfew पर यह है अपडेट

#COVID19 | Lt Governor Anil Baijal will chair a virtual meeting of the Delhi Disaster Management Authority (DDMA), on February 4. CM Arvind Kejriwal will also be present at the DDMA meeting.

— ANI (@ANI) February 2, 2022