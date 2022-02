Delhi Lockdown Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है. कई राज्यों से नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद कई पाबंदियों में राहत दी गई हैं. हालांकि दुकानों को बंद रखने की टाइमिंग बढ़ाने की मांग काफी दिनों से की जा रही है. इन सबके बीच शुक्रवार को दिल्ली में DDMA की बैठक होने वाली है. उम्मीद की जा रही है कि बैठक में कुछ और पाबंदियों में राहत का ऐलान किया जा सकता है. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि कोरोना मामलो में आई गिरावट के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधों में और ढील दिए जाने की संभावना है.Also Read - Nitish Kumar-Prashant Kishor: पीके से मुलाकात के बाद गरमाई राजनीति, तो क्या अब सीएम नीतीश लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, जानिए

Delhi Disaster Management Authority (DDMA) meeting to be held on 25th February. Further relaxation in COVID restrictions in the national capital in wake of a drop in cases likely to be taken up.

