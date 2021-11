Delhi Air Quality: दिल्ली की हवा में प्रदूषण रूपी जहर लगातार तीसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार को भी 432 बना हुआ है. एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट एंड रिसर्च (SAFAR) ने यह जानकारी दी है.Also Read - Bete ne Kiya Maa ka Rape: शराब पीकर घर गया कलियुगी बेटा, मां को अकेला देख चाकू की नोक पर किया रेप

हर साल की तरह इस साल भी मौसम में ठंडक के साथ ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी लगातार गिरती चली गई है. दिवाली से पहले से ही दिल्ली की हवा में प्रदूषकों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई थी. दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर में हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी. हर वर्ष की तरह इस साल भी दिवाली के बाद यह और भी ज्यादा खतरनाक हो गई. Also Read - 'प्रदूषण के चलते बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले'; एम्स प्रमुख बोले- सिगरेट पीने से ज्यादा हानिकारक है प्रदूषित हवा

Delhi's overall air quality continues to remain in 'severe' category for the third consecutive day with Air Quality Index (AQI) standing at 432: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)

Visuals from Delhi Airport area and NH 48 this morning, pic.twitter.com/4XpuEYzBG5

— ANI (@ANI) November 8, 2021