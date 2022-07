Delhi-NCR Rain Traffic Alert: मॉनसून की जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली-NCR के लोगों को सुबह-सुबह थोड़ी राहत मिली है. मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR के कई इलाकों में बारिश हो रही है. दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक को लेकर अलर्ट जारी किया है.Also Read - Weather Forecast: भारी बारिश ने गुजरात में मचाई तबाही, रेड अलर्ट जारी, उत्तर से दक्षिण तक- जानें मौसम का हाल

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा बताया, ‘IMD की रिपोर्ट के अनुसार ‘पूरी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आंधी के साथ ही हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी. इसलिये लोग बारिश को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की तैयारी करें.’ सोमवार दोपहर को भी दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में बारिश हुई थी, जिससे उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली. हालांकि, शाम होते-होते मौसम फिर से उमस भरा हो गया था. Also Read - Weather Report: महाराष्ट्र और गुजरात में मॉनसून की भीषण बारिश का तांडव, उत्तर प्रदेश में सूखे का संकट | Watch Video

Traffic Alert

As per IMD report " "Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of entire Delhi ". Commuters are advised to plan their journey accordingly.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 12, 2022