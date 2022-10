Delhi Noida Gurugram Traffic Alert: दिवाली से पहले दिल्ली और गुरुग्राम में भीषण ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) लग गया. सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं. वीकेंड इवनिंग और दिवाली की खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग घरों से बाहर आए. सोशल मीडिया पर जाम से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई दिखी. बताया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सरहौल सीमा के पास का है.Also Read - Delhi Traffic advisory: राष्ट्रीय राजधानी में यातायात 4 दिनों तक रहेगा प्रभावित

#WATCH | Massive traffic snarl on the Sarhaul border at Delhi-Gurugram expressway. pic.twitter.com/ULvrbxnCtB

Also Read - दिल्ली की इन सड़कों पर 4 दिनों तक प्रभावित रहेगा यातायात, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक अलर्ट

जाम की वजह से दफ्तर से घर लौट रहे लोगों को काभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

#WATCH | Massive traffic snarl continues on the Sarhaul border at the Delhi-Gurugram expressway. pic.twitter.com/Qh9bNlmK4V

— ANI (@ANI) October 21, 2022