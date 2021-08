75th Independence Day Eve , Delhi: स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्वसंध्या पर देश की राजधानी दिल्‍ली से लेकर देश के हर कोने में जश्‍न का महौल है. इस मौके पर देश की संसद, नॉथ ब्‍लॉक और साउथ ब्‍लॉक स्वतंत्रता दिवस की संध्‍या पर रोशनी से जगमग नजर आए. खूबसूरत लाइटनिंग का यह मनमोहक नजारा सभी को लुभा रहा है. इसका यह वीडियो सामने आया है.Also Read - Narendra Modi Speech Live Updates: आज़ादी से लेकर पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों के ज़िक्र तक, जानें PM मोदी की स्पीच की बड़ी बातें

#WATCH | Delhi: North & South Block & Parliament illuminated on the eve of the 75th #IndependenceDay pic.twitter.com/MzMuefSj9D

— ANI (@ANI) August 14, 2021