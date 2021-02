All You Need To Know About Delhi Nursery Admission 2021: देश में कोरोना का कहर कम होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं. लगभग सभी राज्यों में ऊपरी कक्षा के स्कूल खुल गए (School Kab Khulenge) हैं. हालांकि अब तक प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर ज्यादातर राज्यों में कोई फैसला नहीं हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निचली कक्षा (Nichli Class ke School Kab Khulenge) के स्कूलों को लेकर कोई फैसला हो. उम्मीद की जा रही है कि मार्च महीने से कुछ राज्यों में प्राइमरी स्कूल (Primary School Reopening Updates) खोले जा सकते हैं. इस बीच दिल्ली में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो रही है. Also Read - दिशा रवि के बचाव में आए राहुल और प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल ने कहा- किसानों का समर्थन अपराध नहीं

दिल्ली में नर्सरी में आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी को शुरू होगी और आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 मार्च है. पहली सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी और अगर जरूरत हुई तो, दूसरी सूची 27 मार्च को जारी की जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च को सम्पन्न होगी. डीओई ने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 (COVID-19) के कारण स्कूलों के बंद होने और परिसर में इस स्तर पर किसी कक्षाओं का आयोजन ना होने के मद्देनजर दाखिले के समय निर्धारित पंजीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, सावधानी शुल्क (यदि स्कूल पहले से ऐसे शुल्क लेता है) और शिक्षण (ट्यूशन) शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके बाद अगला आदेश जारी होने तक छात्रों से केवल शिक्षण (ट्यूशन) शुल्क लिया जाएगा.

मालूम हो कि दिल्ली में आमतौर पर करीब 1700 स्कूलों में नर्सरी के लिए दाखिलें नवम्बर माह के आखिरी सप्ताह में शुरू होते रहे हैं. DOI दिशानिर्देश जारी कर स्कूलों को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहता है, जिसके बाद दिसम्बर में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है. पिछले साल ऐसा नहीं किया गया था.

दाखिले से जुड़े दिशा-निर्देश साझा करते हुए डीओई के निदेशक उदित प्रकाश राज ने कहा, ‘उपरोक्त अनुसूची में किसी भी निर्देश की अवहेलना स्वीकार नहीं की जाएगी. सभी स्कूलों को दाखिले से जुड़े निर्धारित कार्यक्रम को अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा और वेब साइट पर जारी करना होगा. इसके बाद सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक सभी आवेदकों को आवेदन पत्र मुहैया कराएं जाएं.’

उन्होंने कहा, ‘अभिभावकों से दाखिला पंजीकरण शुल्क के तौर पर केवल 25 रुपये लिए जा सकते हैं, जिसे बाद में स्कूल वापस नहीं करता. अभिभावकों के लिए प्रॉस्पेक्टस खरीदना वैकल्पिक होना चाहिए.’ नियमों के अनुसार , प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा में बच्चों को दाखिला देने वाले सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों (जिन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती) को ईडब्ल्यूएस या डीजी श्रेणी के छात्रों और दिव्यांग वाले बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी होती है.’

Delhi Nursery Admissions 2021: Important dates

नर्सरी में आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी को शुरू होगी

आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 मार्च है

पहली सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी

जरूरत हुई तो, दूसरी सूची 27 मार्च को जारी की जाएगी

यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च को सम्पन्न होगी

एकेडमिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी

Delhi Nursery Admissions 2021: Documents required

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए अभिभावकों को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.

दाखिला लेने वाले बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो

माता-पिता या गार्जियन की पासपोर्ट साइज फोटो

फैमिली फोटो (माता-पिता और बच्चे की)

एड्रेस प्रूफ (Address proof)

बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट (Child’s birth certificate)

बच्चे का आधार कार्ड (Child’s Aadhar card)

Delhi Nursery Admission 2021: How to register

Step 1: जिस स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

Step 2: होमपेज पर दिख रहे Nursery Admissions 2021-22 पर क्लिक करें

Step 3: इसके बाद एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगा

Step 4: इसके बाद जरूरी सूचना को भरें

Step 5: जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और ‘submit’पर क्लिक करें

Step 6: रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये का भुगतान करें. सभी स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस एकसमान है.