नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज मंगवार को ओमिक्रोन ( Omicron) के 4 नए मामले आए हैं. ओमीक्रोन के नए मामलों पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP) के एमडी डॉ सुरेश कुमार ने कहा, दो मरीज़ यूके से आए हैं और दो मरीज़ों के परिवार के सदस्य ओमिक्रोन पॉजिटिव थे. हमारे यहां से एक ओमिक्रोन पॉजिटिव मरीज़ ठीक होकर गया है. दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के मुताबिक, आईजीआई एयरपोर्ट से अब तक 74 यात्रियों को अस्पताल भेजा जा चुका है, जहां ओमीक्रोन के संदिग्ध रोगियों को पृथक करने और इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है. उनमें से 36 को छुट्टी दे दी गई है और 38 अस्पताल में भर्ती हैं.Also Read - Omicron in Maharashtra: महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के 8 नए मामले मिले, देश में अब क्या है स्थिति, जानिए

The 4 new #Omicron patients are asymptomatic, 2 came from the UK & the other 2 were their close contacts. 2-3 more COVID-19 patients, out of the 38 in LNJP, will be discharged today. Currently, we have 50 dedicated beds & will increase if need be: LNJP-MD, Dr. Suresh Kumar

— ANI (@ANI) December 14, 2021