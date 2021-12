Delhi Omicron Update: देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 230 के पार पहुंच गया है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को ओमिक्रॉन के संभावित खतरों को लेकर बैठक की. बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन की दो बात अहम बात है. एक तो यह कि कोरोना का यह नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और दूसरा यह काफी माइल्ड है. इसमें हॉस्पिटल में दाखिले कम होते हैं. केजरीवाल ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तैयारियां की है.Also Read - Omicron मरीजों का आंकड़ा देश में तेजी से बढ़ा, कर्नाटक और केरल में आज और नए मामले आए

केजरीवाल ने कहा कि आज मैंने विभिन्न विभागों के साथ ओमिक्रॉन पर एक बैठक की. हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन तक बनाई है. कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा 26-27 हज़ार मामले प्रतिदिन दर्ज़ किए गए. इस बार हम 1 लाख मामले प्रतिदिन से निपटने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि 2 महीने के लिए दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जा रहा है. ऑक्सीजन का भी पूरा इंतजाम है. Also Read - Omicron Threat: ओमिक्रॉन के कारण देश में आ सकती है तीसरी लहर, रोज आएंगे 1.8 लाख केस

We appeal to persons with mild symptoms to stay at home, don't rush to hospital. Under our home isolation module, our healthcare workers will visit patients at their residence, conduct tele-counselling & also give a kit containing oximeter etc to them: Delhi CM Kejriwal pic.twitter.com/rnHMLwwS6M

