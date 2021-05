Delhi Oxygen Supply News in Hindi: दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) की भारी कमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने आज गुरुवार को प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक पत्र लिखा. इसमें उन्होंने कहा कि शहर में ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है. दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत 700 टन प्रतिदिन है. हम केंद्र सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि इतनी ऑक्सीजन हमें दी जाए. कल यानी बुधवार को पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन मिली है. Also Read - पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ की शिखर बैठक; एक अरब पौंड के व्यापार और निवेश की हुई घोषणा

पत्र में सीएम केजरीवाल ने आगे कहा- मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं. आपसे निवेदन है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोज जरूर दिलवाई जाए. इसमें कोई कटौती ना की जाए. पूरी दिल्ली इसके लिए आपकी आभारी रहेगी. Also Read - Delhi Oxygen Shortage: ऑक्सीजन की कमी से 30 नवजात शिशुओं और बच्चों की जान को खतरा, हॉस्पिटल ने लगाई मदद की गुहार

यहां देखें पत्र- Also Read - CoronaVirus In India: कोरोना से बिगड़े हालात पर पीएम मोदी कर रहे हैं अहम बैठक, करेंगे कोई बड़ा फैसला?

Delhi CM Arvind Kejriwal writes to PM Modi, says, 'I express my gratitude on behalf of people of Delhi for the supply of 730 MT oxygen yesterday. I request you to supply the same amount of oxygen daily to Delhi' pic.twitter.com/sR4UY6myu3

— ANI (@ANI) May 6, 2021