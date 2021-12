Delhi Me Sasta Ho Gaya Petrol: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में राहत देते हुए 8 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम घटा दिया है. आज रात से ही दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट लागू हो जाएगा. आज सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें दिल्ली में पेट्रोल की कीमत से वैट को 19.40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई. इसके बाद पेट्रोल की कीमत आठ रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी. इस तरह पेट्रोल के सस्ता होने से लोगों ने राहत की सांस ली है.Also Read - Delhi News: तीन दिसंबर से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जानिए क्या हैं शर्तें, कैसे करें अप्लाई

Delhi Govt reduces VAT on petrol to 19.40% from 30%, petrol price to reduce by Rs 8 per litre, new rates to come in to effect from midnight today pic.twitter.com/BV0chqRj5V

— ANI (@ANI) December 1, 2021