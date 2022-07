Delhi Police: नुपूर शर्मा के कथित पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद कट्टरपंथियों के हाथों मारे गए उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली के कई जगहों पर आज यातायात अवरूद्ध रह सकता है. दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को बड़ा प्रदर्शन होगा. मिली जानकारी के अनुसार, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में शनिवार को दिल्ली में सुबह से मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक एक संकल्प मार्च निकाला जाएगा. कई धार्मिक और सामाजिक संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे.Also Read - दिल्ली के तिलक नगर में स्कूल जा रही छात्रा पर चाकू से हमला, सीने और पेट में किया कई बार वार

इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पांच हजार लोगों के जुटने की संभावना है, ऐसे में दिल्ली यातायात विभाग ने 9 स्थानों पर रूट डायवर्जन किया है. यातायात पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक होने वाले संकल्प मार्च को लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि इन रास्तों का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं. Also Read - Delhi: सीवर की शिकायत करने पर AAP विधायक ने सिर में मार दी ईंट, बीच बचाव वाले को भी पीटा

दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सलाह दी है कि आवागमन के लिए इन 9 स्थानों का इस्तेमाल करने से बचें. इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर लोग शनिवार को इन प्रतिबंधित रास्तों पर जाएंगे तो उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा. Also Read - दिल्ली में होगा देश के सबसे बड़े 'शॉपिंग फेस्टिवल' का आयोजन, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान

Traffic Alert

Due to special traffic arrangements kindly avoid the following roads between 8:30 AM to 2 PM:

1. Sikandara Road

2. Barakhamba Road

3. Copernicus Marg

4. Firoz Shah Road

5. Bhagwan Das Road

6. Kasturba Gandhi Marg

7. Tolstoy Marg

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 9, 2022