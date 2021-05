Coronavirus Disease in India: देश में कोरोना वायरस महामारी से भयावह स्थिति बनी हुई है. मगर कुछ लोग संकट की इस घड़ी में मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं. शनिवार (1 मई, 2021) को दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कोविड-19 मरीज को दो किमी ले जाने के लिए एंबुलेंस ड्राइवर ने हजारों रुपए की मांग कर दी. Also Read - Delhi: कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने पर डॉक्‍टर, साइंटिस्‍ट समेत 5 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बताया कि एक मरीज के परीजनों ने उसे अपोलो हॉस्पिटल (Apollo Hospital) से होली फैमिली हॉस्पिटल (Holy Family Hospital) ले जाने के लिए एंबुलेंस हायर की. मगर ड्राइवर ने महज दो किमी की दूरी के लिए 8,500 रुपए की मांग कर दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी एंबुलेंस को भी सीज कर दिया गया है.

Delhi Police have arrested an ambulance driver and seized his ambulance for demanding Rs 8,500 for shifting a #COVID19 patient from Apollo hospital to Holy family hospital, a distance of 2-km: Police

— ANI (@ANI) May 1, 2021