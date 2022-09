नई दिल्ली/भोपाल: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में भोपाल से गिरफ्तार किया. राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस से 7 घंटे की पूछताछ

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि समरीते ने शनिवार को अधिकारियों को धमकी भरे पत्र के साथ एक पैकेट भेजा था. अधिकारियों ने कहा कि पूर्व विधायक ने उनकी मांगें नहीं माने जाने पर 30 सितंबर को संसद को उड़ाने की धमकी दी.

अपराध / ईओडब्ल्यू एसपीएल सीपी आर यादव ने बताया, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व विधायक किशोर समरीते को भोपाल से गिरफ्तार किया है. उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को पत्र लिखे. पत्र के साथ पैकेट में जिलेटिन की छड़ें थीं. उन्होंने 30 सितंबर को संसद को उड़ाने की धमकी दी, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं.

Delhi Police’s Crime Branch arrested ex-MLA Kishore Samrite from Bhopal. He wrote letters to LS & RS members. Along with the letter, there were gelatin sticks in the packet. He threatened to blow up Parliament on Sep 30 if his demands weren’t fulfilled: R Yadav, Spl CP, Crime/EoW pic.twitter.com/SyIQmB9O9N

