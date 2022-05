Amanatullah Khan, Delhi, Aam Aadmi Party MLA : दिल्‍ली पुलिस ने अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक (Aam Aadmi Party MLA ) अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) को आज गुरुवार को देर शाम अरेस्‍ट कर लिया. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने विधायक अमानतुल्ला खान मदनपुर खादर में हिरासत में लिया था, जहां पर SDMC अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रही थी. वहीं, लोगों ने दिल्‍ली नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध भी कर रहे हैं.Also Read - कॉलेज स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह है दिल्ली की चंपा गली, जहां दूर-दूर से आते हैं फूड लवर्स, क्या आपने देखी है?

दिल्‍ली पुलिस में विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

#UPDATE | AAP MLA Amanatullah Khan arrested by Delhi Police, FIR registered against him. Earlier today, he was detained by Delhi police at Madanpur Khadar, where SDMC was conducting an anti-encroachment drive.

— ANI (@ANI) May 12, 2022